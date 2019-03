Pd: Zingaretti segretario del partito, ecco i numeri delle primarie

- Con il 66 per cento delle preferenze, Nicola Zingaretti è stato proclamato segretario del Partito democratico dall'assemblea nazionale dem, che si è tenuta oggi a Roma. A dare lettura dei risultati ufficiali delle primarie, il presidente della commissione Congresso, Gianni Dal Moro. I votanti sono stati 1.582.083; 7 mila i seggi; 10.214 cittadini che hanno votato all'estero. Le schede bianche o nulle sono state 12.455, mentre i voti validi sono stati 1.569.628. Per il governatore del Lazio, hanno votato 1.035.955 persone, pari al 66 per cento; a seguire Maurizio Martina con 345.318 voti, pari al 22 per cento, e Roberto Giachetti con 188.355 voti, pari al 12 per cento. Dunque, la nuova assemblea nazionale è composta da 549 uomini e 451 donne per una totale di mille delegati. Sono 653 i delegati per Nicola Zingaretti (65,30 per cento), 228 quelli per Martina (22,8 per cento), e 119 per Giachetti (11,9 per cento). (Rin)