Decretone: Damiano (Pd), da governo su edili scelta miope e odiosa

- Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, afferma in una nota che "non consentire ai lavoratori edili di poter anticipare il momento della pensione, utilizzando i Fondi bilaterali di settore, è una scelta miope e socialmente odiosa. E' quanto ha deciso purtroppo il governo, a proposito di decretone, respingendo gli emendamenti identici presentati da Pd e Leu nei giorni scorsi nelle commissioni Lavoro e Bilancio della Camera. Una scelta", prosegue l'esponente dem, "tanto più odiosa perché avviene dopo la manifestazione degli edili indetta da Cgil, Cisl e Uil venerdì scorso. Odiosa perché gli oneri, nella proposta, erano a carico delle imprese e dei lavoratori, e non gravavano sui conti dello Stato. Odiosa perché riguarda una categoria che svolge un lavoro usurante e gravoso e che non può arrivare ai 38 anni di contributi necessari per quota 100 a causa del carattere discontinuo dell'attività di cantiere. Fino a quando vedremo i lavoratori dell'edilizia sulle impalcature all'età di 67 anni e fino a quando saremo costretti a constatare che le cadute dall'alto sono una delle principali cause di incidenti mortali sul lavoro? Mi auguro", conclude Damiano, "che la discussione in Aula della prossima settimana corregga rapidamente questa stortura".(Com)