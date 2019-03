Ue-Macedonia del Nord: vicepremier Osmani e ministro Esteri macedone Dimitrov in visita a Bruxells da domani

- Il vicepremier macedone Bujar Osmani e il ministro degli Esteri, Nikola Dimitrov, saranno in visita a Bruxelles domani e dopodomani. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa “Mia”. La visita giunge dopo quella effettuata dallo stesso Dimitrov ad Atene, conclusa ieri, per celebrare l’accordo di Prespa fra Grecia e Nord Macedonia per porre fine all'annosa disputa bilaterale tra i due paesi sul nome. La stampa di Skopje ha annunciato nei giorni scorsi che tra fine marzo e inizio aprile è in programma una storica visita del premier macedone Zoran Zaev ad Atene. Tale appuntamento dovrebbe essere seguito nelle settimane successive anche da una visita del premier greco Alexis Tsipras a Skopje. Come conseguenza dell’accordo, il governo di Skopje ha richiesto nei giorni scorsi a 136 istituzioni e fondazioni di modificare immediatamente le insegne all'ingresso delle proprie sedi, cambiando il nome del paese nei termini dell'accordo di Prespa siglato con la Grecia. Il portavoce governativo macedone Mile Bosnjakovski ha spiegato in conferenza stampa che la stessa richiesta è stata fatta alle istituzioni per quanto riguarda i loro portali istituzionali digitali. Tutte le agenzie e istituzioni governative, finanziate dal bilancio centrale, sono obbligate a cambiare i riferimenti da "Repubblica di Macedonia" a "Repubblica di Macedonia del Nord", nel quadro delle modifiche previste dall'entrata in vigore dell'accordo di Prespa. Tali modifiche riguardano anche il parlamento e le cariche dei ministri. (Res)