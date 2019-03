Fisco: Ciriani (Fd'I), unica proposta realistica su Flat tax è la nostra

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, dichiara in una nota che "l'unica proposta di Flat tax realistica per l'Italia è quella che Fd'I ha presentato all'inizio di questa legislatura. Le altre, a partire da quella familiare ipotizzata dalla Lega, rappresentano ipotesi suggestive, ma utopistiche, al punto che già si stima che per introdurre una tassa piatta a beneficio delle famiglie sarebbero necessarie risorse pari a tre leggi di Bilancio. Forse", prosegue il parlamentare, "se la Lega avesse evitato di sostenere con il proprio voto in Parlamento una proposta tanto assistenzialista quanto inefficace sul piano dello sviluppo e della crescita come il reddito di cittadinanza, in questa legge di Bilancio sarebbe stato possibile approvare qualche misura a beneficio delle famiglie. Pertanto, continuiamo a chiedere che la nostra proposta sia calendarizzata velocemente, che si possa discutere nel merito evitando, però, la demagogia e i toni da campagna elettorale. Dopo tanti sacrifici", conclude Ciriani, "le famiglie italiane non meritano di essere prese in giro". (Com)