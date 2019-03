Egitto-Giappone: Sumitomo Corporation inaugura altri due impianti a Port Said

- Il ministro degli Investimenti e della cooperazione internazionale dell’Egitto, Sahar Nasr, ha inaugurato oggi a Port Said altre due fabbriche di apparecchiature elettriche del gruppo giapponese Sumitomo Corporation per investimenti di circa 200 milioni di dollari. "Sumitomo ha 118 filiali in Egitto, tra cui quattro stabilimenti, tre dei quali a Port Said e un altro nella Città del 6 ottobre", ha dichiarato Ahmed Magdy, presidente di Sumitomo Egitto. "Offriamo circa 12.000 opportunità di lavoro ed esportiamo la maggior parte dei nostri prodotti nel Regno Unito, Italia, Francia e Russia. Prevediamo di aumentare gli investimenti in Egitto nel prossimo anno fiscale 2019-2020", ha aggiunto Magdy. "Un nuovo impianto sarà realizzato nel 2019 nella Città del sei ottobre con un investimento del valore di 200 milioni", ha annunciato. (Cae)