Pd: Martina, partito è in buone mani, sono in minoranza

- L'ex segretario del Pd, Maurizio Martina, parlando all'assemblea nazionale in corso a Roma, ha rivolto il suo "in bocca al lupo a Nicola Zingaretti. Penso che questo partito sia in buone mani. Sono in minoranza, ma non ho nessun problema a dirlo. Ho sempre detto che l'unità del partito è la precondizione per battere la destra e non cambio idea, perchè sono in minoranza. Sono contento di stare in un partito e non in una baracca", ha concluso Martina, "questa è una comunità, evitiamo di partire con le polemiche". (Rin)