Pd: Martina, non lascerei battaglia salario minimo a governo

- L'ex segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, parlando all'assemblea nazionale a Roma, ha detto che non lascerebbe "mai la battaglia del salario minimo a questa maggioranza di governo. Siamo pronti a dare una mano, saremo una minoranza, non un'opposizione. Vogliamo dare il senso del riformismo radicale che abbiamo messo nella nostra mozione. Il mio avversario è questa destra, non è dentro questa sala. Il Pd", ha concluso Martina, "se vuole essere grande deve essere plurale". (Rin)