Reddito cittadinanza: Catalfo (M5s), con nostra riforma centri per impiego efficienti

- Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, scrive in una nota che "con la nostra riforma, inserita nel percorso del reddito di cittadinanza, finalmente i centri per l'impiego diventeranno davvero efficienti e saranno a disposizione di tutti, non solo di chi percepirà il beneficio. Il fatto che ancora oggi l'85 per cento delle persone che cercano lavoro si rivolgono a parenti e amici testimonia il fallimento dei vecchi governi che hanno sempre messo pochi spiccioli sui centri per l'impiego. Invece", continua la parlamentare, "questo esecutivo li ha messi al centro della riforma delle politiche attive del lavoro, investendo cifre mai viste prima per potenziarli sia in termini di personale sia di infrastrutture tecnologiche. Non c'era più tempo da perdere: dovevamo costruire un nuovo welfare state per tutti coloro che, in questi anni, sono stati lasciati indietro", conclude Bernini, "e lo abbiamo fatto". (Com)