Centrodestra: Bernini (FI), cornacchie e Cassandre fuori strada, senza noi coalizione non c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "da ormai un quarto di secolo, cornacchie e Cassandre in servizio permanente effettivo volteggiano su Forza Italia affannandosi a vaticinare la sua fine imminente. Ci dispiace per loro, ma Forza Italia è ancora in campo, gode di ottima salute, anzi sta crescendo e intercetta sempre più consenso di fronte al fallimento del governo gialloverde. I sogni son desideri", continua la parlamentare, "e i cupi affreschi dipinti ciclicamente sono dunque soltanto una sorta di profezia che non si auto avvera mai. La presunta Opa in atto su di noi non è altro che una fake news, una delle troppe che inquinano il dibattito politico, ma che sono destinate a scontrarsi con la testa dura della realtà. Senza Forza Italia il centrodestra perderebbe equilibrio e competenze indispensabili per mantenere la maggioranza dei consensi nel paese. Chi pensasse a una conventio ad excludendum verso di noi", conclude Bernini, "sarebbe proprio fuori strada e porterebbe fuori strada tutta la coalizione". (Com)