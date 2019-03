Cile: premio per il "lavoro duro", presidente Pinera paga concerto Paul McCartney ai ministri

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha invitato i ministri del suo governo ad assistere - a sue spese - al concerto che l'ex Beatles Paul McCartney terrà a Santiago il prossimo mercoledì. "Ci aspetta un anno 2019 pieno di sfide, di sfide da sostenere e come compensazione abbiamo deciso di invitare tutto il gabinetto al concerto di Paul McCartney", aveva detto al termine del primo consiglio di governo dell'anno, invitando i ministri "a vestirsi in modo consono all'epoca". Pinera ha più volte dimostrato di essere un appassionato del musicista britannico e già ad aprile 2014, poco prima della scadenza del suo primo mandato da presidente, si era goduto il concerto tenuto al Movistar Arena. Secondo quanto ha precisato la presidenza cilena, i biglietti non sono quelli girati dall'organizzazione al ministero dello Sport - come da alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi -, ma vengono pagati dal capo dello stato in prima persona. "Il capo di ha invitato, paga e siamo tutti molto grati", ha detto la portavoce Cecilia Perez secondo cui i ministri hanno diverse cose in comune: "abbracciare i principi del centrodestra - libertà, democrazia, progresso, giustizia -, ed essere in maggioranza fans di McCartney". (Abu)