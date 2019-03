Immigrazione: Salvini su Diciotti, se devo essere processato per difendere confini ne sono orgoglioso

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Lavello, in provincia di Potenza, ha detto che "se devo essere processato per difendere i confini e la sicurezza di questo paese ne sono orgoglioso, perché in Italia si entra con il permesso". Il titolare del Viminale è così intervenuto sul voto dell'Aula del Senato, previsto per mercoledì prossimo 20 marzo, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti. Il leader della Lega si trova in Basilicata in vista delle elezioni Regionali di domenica prossima, 24 marzo. (Rin)