Tunisia-Francia: fonti stampa, Tunisi chiede a Parigi estradizione cognato di Ben Ali

- La Tunisia ha chiesto alle autorità di Parigi l'estradizione di Belhassen Trabelsi, cognato dell'ex presidente Zine el Abidine Ben Ali, dopo il suo arresto in Francia. Lo ha riferisce la stampa francese, citando fonti del ministero della Giustizia. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma l’arresto del fratello dell’ex First lady tunisina, Leila Trabelsi, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel sud della Francia. L’ufficio dell’Interpol a Tunisi sarebbe stato avvertito giovedì 14 marzo della cattura dell’uomo d’affari tunisino. Belhassen Trabelsi, perseguito in Tunisia per diversi casi di corruzione, sarebbe stato arrestato e detenuto in relazione a un caso finanziario di competenza del tribunale specializzato interregionale di Marsiglia. (segue) (Tut)