Tunisia-Francia: fonti stampa, Tunisi chiede a Parigi estradizione cognato di Ben Ali (2)

- Membro di spicco dell'entourage dell'ex presidente tunisino Ben Ali, Trabelsi “è stato coinvolto in una vasta gamma di casi corruzione, di appropriazione indebita e di estorsione di tangenti”, si legge in un cablo diplomatico diffuso da “Wikileaks”. La fuga di Belhassen Trabelsi dalla Tunisia è stata rocambolesca. Poche ore prima della caduta di Ben Ali, il 14 gennaio 2011, il fratello della “Firsty lady” si era rifugiato con la sua famiglia in Canada fuggendo dalla Tunisia a bordo del suo yacht, in seguito sequestrato. Nel maggio del 2012, ha perso il suo status di residente permanente in Canada, ma ha presentato domanda di asilo politico, adducendo come motivazione il pericolo di vita in Tunisia, ritardando così la possibile estradizione. La domanda è stata respinta due volte, nel 2015 e nel 2016. Ottawa stava per esportarlo quando Trabelsi è diventato irreperibile. (Tut)