Pd: Ascani, sui social ci dicono "renziani andatevene"

- Anna Ascani, candidata alla carica di vicesegretario del Partito democratico, nel suo intervento all'assemblea nazionale a Roma, ha detto che "sulle pagine social mie e di Roberto (Giachetti, ndr), si moltiplicano in modo violento commenti che dicono che nel Pd, con la nuova maggioranza, non ci sarebbe più posto per i renziani. Dicono 'andatevene'. Temo che qualcuno con qualche intervista li abbia alimentati questi interventi, ma sono sicura che Nicola (Zingaretti, ndr) saprà arginarli. Voglio che il Pd sia una casa dove nessuno si sente padrone, né ospite. Io - ha aggiunto la parlamentare - non sono sensibile a queste cose: nessuno mi manda via da casa mia. C'è però una folla che in questo momento è disorientata e teme che quell'invito ad andarsene sia indirizzato a loro". Rivolgendosi, poi, al neosegretario dem, Ascani gli ha augurato che "non ti capiti mai quello che ha subito Matteo Renzi. Noi non faremo mai quello che lui ha dovuto subire. Troppo spesso, questa mattina - ha concluso Ascani - ho sentito dire che dobbiamo combattere la Lega e Matteo Salvini. Certo, è vero, ma dobbiamo combattere anche il Movimento cinque stelle. M5s e Lega sono avversari: dobbiamo combattere Matteo Salvini, ma anche Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e gli altri". (Rin)