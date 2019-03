Bulgaria: Bei stanzia 36 milioni di euro per Pmi e sviluppo digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha stanziato due nuovi prestiti per oltre 70 milioni di lev (pari a circa 35,7 milioni di euro) per finanziare le piccole e medie imprese (Pmi) in Bulgaria e progetti nel settore della digitalizzazione. L’accordo, secondo quanto riferisce l’emittente “Bnt”, è stato siglato in occasione della visita a Sofia del vicepresidente della Bei, Vazil Hudak. In base agli accordi, quasi trecento piccole e medie imprese bulgare saranno in grado di sviluppare i loro progetti attraverso il prestito della Bei quest'anno, contribuendo a creare almeno 8 mila nuovi posti di lavoro. I fondi sono distribuiti attraverso una delle istituzioni bancarie in Bulgaria. “Nel 2019 vogliamo concentrarci maggiormente sullo sviluppo delle infrastrutture locali e regionali, sulla crescita locale. Collaboriamo per lo sviluppo urbano e siamo partner nella costruzione di una piattaforma di sviluppo per la città attraverso la quale supportiamo progetti locali in Bulgaria”, ha dichiarato Hudak, il quale ha anche firmato la concessione di un prestito ad una società di software che aiuta i fornitori di servizi finanziari a digitalizzare la propria attività. Nel 2018 la Bei ha erogato finanziamenti alla Bulgaria per oltre 217 milioni lev (circa 111 milioni di euro), parte dei quali destinati a al progetto di ampliamento della metropolitana di Sofia e allo sviluppo della rete di teleriscaldamento della capitale bulgara. (Bus)