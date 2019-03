Governo: Perego (FI), su ogni dossier chiave è diviso, Italia isolata

- Matteo Perego, deputato di Forza Italia, dichiara in una nota: "Venezuela, F35, Via della Seta, gilet gialli. Per ogni dossier chiave di politica estera c'è un governo diviso, inadatto, poco lungimirante, incapace di prendere decisioni dovute. Siamo l'anello debole di un'Europa debole, che deve tornare a far valere la propria indipendenza e la propria forza diplomatica. L'isolamento dell'Italia a livello internazionale", continua il parlamentare, "è pericoloso e controproducente non solo per le relazioni con i nostri partner strategici, ma per la nostra stessa economia e sicurezza nazionale. In questa ottica il memorandum con la Cina, più che essere un'opportunità, è una cessione consapevole di asset nazionali, industriali e produttivi, in antitesi alla tutela del made in Italy e creando concorrenza sleale tra le aziende italiane e cinesi. L'invito al governo", conclude Perego, "è quello di ricordare che ha tra le mani le leve economiche e industriali delle settimana potenza mondiale".(Com)