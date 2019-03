Unità d'Italia: Di Maio, ricordare importanza paese unito e forte

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, scrive su Twitter che "oggi si celebra l'anniversario dell'Unità d'Italia, con la nascita dello Stato italiano. Mai occasione è stata migliore per ricordare l'importanza di un paese unito e forte. Come rappresentanti dello Stato", prosegue l'esponente del governo, "abbiamo chiare responsabilità e io non lo dimentico. Coesione nazionale". (Rin)