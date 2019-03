Lealtà e Azione: Roggiani (Pd), a Pessano marcia colorata e pacifica per dire no al fascismo

- Una marcia pacifica e colorata ha sfilato per le vie di Pessano con Bornago, nel milanese, in protesta contro l'iniziativa Kids of the ring, l’evento sportivo organizzato da un’associazione direttamente collegata a Lealtà e Azione, e patrocinato da Regione Lombardia. Per Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd, la marcia, indetta dall'Anpi alla quale ha partecipato, è servita "per ribadire ai fascisti che siamo di più e più forti di loro". "Noi, a differenza dei fascisti, - aggiunge - non abbiamo bisogno di nasconderci, ma siamo fieri di manifestare alla luce del sole i nostri valori, democratici e antifascisti".(Com)