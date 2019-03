Scala: presidente Fontana, Pereira superficiale, mai consegnata documentazione su versamento sauditi

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta con una nota le indiscrezioni di stampa che riferiscono di un versamento di 3 milioni già effettuato nelle casse del Teatro alla Scala. "Il signor Alexander Pereira - afferma - non mi ha consegnato alcuna documentazione che facesse riferimento al versamento di tre milioni da lui ricevuto dai Sauditi. Ne ha fatto cenno per la prima e unica volta - e quasi involontariamente ("...forse adesso dovrò rimandare indietro i soldi!") - durante la conversazione avvenuta nel mio ufficio il pomeriggio dell'8 marzo scorso. Nonostante la sorpresa el'irritazione, ho ritenuto di non rendere pubblica in quel momento tale informazione, per rispetto della principale istituzione musicale del Paese e per tenere fede alla consegna del silenzio fino alla seduta del cda scaligero". (segue) (Com)