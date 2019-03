Reddito cittadinanza: M5s, necessario nostro intervento per rendere funzionanti centri per impiego

- I deputati del MoVimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera scrivono, in una nota, che "i disoccupati italiani che nel quarto trimestre del 2018 si sono rivolti a un centro pubblico nella speranza di trovare impiego sono stati appena il 20,8 per cento del totale (585.000 persone) con un calo di 4,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. E' il dato più basso dal 2004", proseguono i parlamentari pentastellati, "che evidenzia come sia di fondamentale importanza il nostro intervento con i fondi messi in legge di Bilancio per riformarli e renderli finalmente funzionanti. Il reddito di cittadinanza, le intese con le Regioni per l'assunzione di migliaia di navigator, uno Stato sociale più vicino ai cittadini sono il punto di partenza per il rilancio dei centri per l'impiego, per troppo tempo un'umiliazione per chi cercava lavoro in Italia. Gli ultimi dati", concludono gli esponenti del M5s, "dimostrano che non potevamo più stare a guardare". (Com)