Milano: Comune, niente Cosap per sperimentazioni hi-tech in periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano sempre più smart e attenta a porre la tecnologia al servizio della qualità della vita di cittadini e city users. È stata approvata la modifica del regolamento (COSAP) per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che prevede l'esenzione dal canone per tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendano sperimentare nuovi prodotti o servizi hi-tech non ancora in commercio nei quartieri della città, escluse le aree del Municipio 1. "Con l'introduzione di questa esenzione vogliamo promuovere l'iniziativa privata volta a sperimentare beni e servizi innovativi che abbiano favorevoli ricadute economico-sociali sulla città, sui cittadini e sulle imprese in particolare nei quartieri non tradizionalmente oggetto di richiesta di occupazione suolo". Così l'assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive con delega alla Smart City Cristina Tajani, che prosegue: "Un provvedimento che amplia le misure dell'Amministrazione tese a creare un ambiente premiante per gli investimenti focalizzati sull'innovazione, quale principale leva per lo sviluppo competitivo e la crescita economica della città e soprattutto delle sue periferie, che così diventano i luoghi migliori dove sperimentare l'innovazione tecnologica a beneficio dei residenti". (segue) (Com)