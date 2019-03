Milano: Comune, niente Cosap per sperimentazioni hi-tech in periferia (2)

- Nello specifico il provvedimento prevede, in via sperimentale per tre anni, l'esenzione dal canone Cosap per le occupazioni realizzate da imprese, profit e non profit, e liberi professionisti nell'ambito di progetti volti alla sperimentazione di beni e servizi innovativi e non ancora sul mercato, capaci di creare positivi impatti economici e sociali sul territorio e sulla qualità di vita dei cittadini. Esentate anche le occupazioni relative a iniziative o eventi promossi dal Comune di Milano nel periodo natalizio e realizzati da società sponsor tecnici nonché le occupazioni relative ad iniziative o eventi del Comune di Milano realizzati da appaltatori di servizi, specializzati nell'organizzazione di eventi che avranno luogo nei quartieri più esterni della città. (segue) (Com)