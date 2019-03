Milano: Comune, niente Cosap per sperimentazioni hi-tech in periferia (3)

- Una sperimentazione che si inserisce nella più ampia strategia per fare di Milano una piattaforma trasversale capace di agevolare l'innovazione sia economica sia sociale, soprattutto nei quartieri non centrali, creando un modello di riferimento internazionale per le Smart Cities. Obiettivo perseguito grazie al coinvolgimento dei principali attori pubblici e privati operanti in questo settore e alla partecipazione attiva nelle maggiori reti europee e mondiali che si occupano di Smart Cities. Una collaborazione che ha consentito la realizzazione di diversi progetti già attivi sul territorio e finanziati, anche con risorse nazionali ed europee, che prevedono lo sviluppo di modelli innovativi volti a risolvere problemi su scala urbana e metropolitana attraverso un insieme di tecnologie, applicazioni e modelli di integrazione e di inclusione. (Com)