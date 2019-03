Pd: Lorenzin (Civica popolare), buon lavoro a Zingaretti

- La leader di Civica popolare ed ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, augura in una nota "buon lavoro al proclamato segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Paolo Gentiloni e a tutta la squadra che dovrà affrontare una nuova sfida strategica per il paese: aggregare e costruire le basi per una rigenerazione della democrazia in Italia e il rilancio di un Pd rinnovato ed inclusivo, aperto e capace di intercettare i bisogno della gente e le sfide di quest'epoca: dal lavoro alla tecnologia, dalla sicurezza ai cambiamenti climatici. Le Europee", prosegue la parlamentare, "costituiranno l'occasione per una nuova e rivitalizzata idea d'Europa che sappia tenere conto della solidarietà tra popoli e tra generazioni. Una grande casa democratica è necessaria per dare un segnale e un messaggio all'Unione, che deve essere ricostruita, ma anche difesa", conclude Lorenzin, "dalle estreme destre e dai populisti che ne vorrebbero vedere la fine". (Com)