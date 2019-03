Siria: oltre 60 mila civili fuggiti dall’ultima enclave dello Stato islamico

- Più 60.000 persone, per lo più civili, sono fuggite dall'ultima enclave dello Stato islamico nella Siria orientale da quando le Forze democratiche siriane (Fds, coalizione di ribelli sostenuta dalla Coalizione militare internazionale anti-Is) hanno lanciato l’assalto finale. Lo ha detto quest’oggi Kino Gabriel, portavoce dell’alleanza di combattenti curdo-araba, spiegando che 29.600 persone, per lo più membri delle famiglie dei jihadisti assediati a Baghuz e nelle aree circostanti, si sono arrese. Cinquemila sono stati identificati come jihadisti. Altri 34.000 civili sono stati evacuati dall'enclave vicino al confine iracheno, lungo il corso del fiume Eufrate. Sempre secondo le Fds, almeno 1.306 combattenti dell’Is sono stati uccisi dallo scoppio dell'attuale offensiva iniziata il 9 gennaio. Le forze curdo-arabe hanno perso da parte loro 82 combattenti, ai quali aggiungono 61 feriti. (Res)