Argentina: allarme sicurezza per arresto due iraniani con passaporto israeliano

- Un uomo e una donna di nazionalità iraniane sono stati arrestati in settimana dalle autorità argentine per aver tentato di entrare illegalmente nel paese con passaporti israeliani rubati. Su di loro è stata aperta un'indagine per possibile attività terroristica, riportano i media locali segnalando che il governo ha inquadrato la vicenda in una non meglio precisata questione di "sicurezza nazionale". Gli arresti sono stati disposti a ridosso dell'anniversario dell'attentato contro l'ambasciata israeliana a Buenos Aires, sferrato il 17 marzo del 1992. I due erano entrati nel paese il 12 marzo con un volo Air europa proveniente dalla Spagna. Sajjad Samiel Naserani di 27 anni, si era presentato con un passaporto falso recante il nome di Netanel Toledano mentre Mashoreh Sabzali, 30 anni, si era spacciata per Rivka Toledano. Le autorità migratorie hanno verificato che i passaporti erano compresi nella lista di documenti rubati denunciata dalle autorità israeliane. (segue) (Abu)