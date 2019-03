Pd: Boccia, relazione Zingaretti indica nuova rotta

- Francesco Boccia, deputato del Pd, dopo l'intervento del nuovo leader dem all'assemblea nazionale a Roma, dichiara in una nota che "la prima relazione da segretario di Nicola Zingaretti è totalmente condivisibile: ha indicato la rotta all'intera comunità del Partito democratico, affrontando tutti i temi identitari di una sinistra moderna, europeista e riformista. E' la strada giusta per tornare ad essere punto di riferimento degli italiani fin delle prossime elezioni europee. Di fronte ad una destra che con Matteo Salvini al governo sta mostrando il suo lato più deteriore per la società italiana", scrive Boccia, "la sola risposta è un centrosinistra unito senza più alibi per nessuno. Un centrosinistra largo, inclusivo, in grado di contrastare la deriva verso cui questo governo Lega-M5s ci sta portando". (Com)