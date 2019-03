Volpiano: "Un miglio per la legalità", le scuole contro la mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 21 marzo le scuole secondarie di primo grado e primarie di Volpiano partecipano a «Un miglio per la legalità», staffetta in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia; l'iniziativa è organizzata del Consiglio comunale dei ragazzi, dal Comune e dall'Istituto comprensivo di Volpiano. Partecipano complessivamente 27 classi, 20 delle medie e 7 delle quinte elementari, dalle ore 8.30 alle 16, in un percorso tra i plessi scolastici del paese e il Municipio, dove viene collocato un lenzuolo bianco sul quale i ragazzi possono appendere ritagli di stoffa con una parola o una frase significativa. L'obiettivo dell'iniziativa è lanciare un messaggio di educazione alla cittadinanza attiva, ricordare le vittime innocenti e "che la mafia è ovunque e non va sottovalutata". (segue) (Rpi)