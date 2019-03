Volpiano: "Un miglio per la legalità", le scuole contro la mafia (2)

- L'evento è ripreso dai componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, chiamati e realizzare un servizio video da proiettare alle ore 20.30 nel Salone polivalente, durante l'incontro finale con la popolazione; in tale occasione si premia anche lo striscione migliore per il concorso "Pensieri di legalità". "La marcia "Un miglio per la legalità" - sottolineano gli organizzatori - indica un cammino da compiere tutti insieme per far capire che la legalità è giusta e la mafia no, perché la mafia è composta da persone che fanno dell'illegalità la loro regola di vita. Questa marcia ha un significato particolare perché "Il miglio" è un progetto di tutte le scuole dell'IC di Volpiano, quindi coinvolge tutti i giovani del paese, compresi i bambini più piccoli". (Rpi)