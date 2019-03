Calcio: Valente (M5s), vergogna insulti razzisti a portiere Priamar

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Simone Valente, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "gli insulti razzisti al giovanissimo portiere del Priamar sono una vergogna che non può lasciarci silenti. Ho chiesto al presidente della Figc Gabriele Gravina di intervenire immediatamente perché è inaccettabile quanto accaduto ieri durante una partita della categoria giovanissimi tra Priamar di Savona e la Cairese. Ancora più grave", continua l'esponente del governo, "perché stiamo parlando di ragazzi molto giovani e quindi è nostro compito intervenire immediatamente per sradicare alla base questi episodi di razzismo intollerabili. Al ragazzo e alla sua famiglia va la mia totale solidarietà". (Com)