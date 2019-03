Serbia-Kosovo: presidente Vucic, appelli comunità internazionale portino a eliminazione dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Moore è stato in Kosovo, dove ha avuto un colloquio con il premier Ramush Haradinaj. Parlando dopo l'incontro, riferisce l'emittente "Rtk", Haradinaj ha ribadito che il Kosovo è impegnato per la pace e la stabilità sostenibile nella regione balcanica. Il Kosovo, ha detto, è interessato a trovare un accordo finale con la Serbia per ottenere il reciproco riconoscimento con gli attuali confini. Il premier kosovaro ha ringraziato Londra per il costante sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del Kosovo. (Seb)