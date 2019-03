Serbia-Kosovo: Vucic, indagini su omicidio ex leader serbo Ivanovic vanno avanti

- Le indagini sul caso dell'omicidio di Oliver Ivanovic, leader serbo-kosovaro ucciso nel gennaio 2018 a Mitrovica, nel nord del Kosovo, vanno avanti “lentamente ma inesorabilmente” e presto sarà possibile risalire al nome del colpevole. Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando alla stampa serba a margine della sua visita nella cittadina di Rogljevo. Ivanovic, leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. Nel gennaio scorso il Tribunale di primo grado di Pristina ha stabilito il prolungamento della custodia cautelare per tre persone – Nedeljko Spasojevic, Marko Rosic e Dragisa Markovic – arrestate nelle scorse settimane nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Ivanovic. Lo scorso 23 novembre le forze speciali kosovare hanno compiuto quattro arresti a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale, un'area a maggioranza serba. Il portavoce della polizia kosovara Daut Hoxhaj ha allora spiegato che l'azione è stata compiuta su disposizione delle autorità giudiziarie competenti. (segue) (Seb)