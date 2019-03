Difesa: ministro Trenta, unità d’Italia occasione per perseguire sviluppo paese

- Le celebrazioni per l’anniversario dell’unità d’Italia devono essere “non solo un momento di festa, ma soprattutto un costante impegno a migliorare e perseguire sempre più lo sviluppo equo e sostenibile del paese”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a margine della cerimonia per l'anniversario dell’Unita nazionale, che si è svolta oggi all’Altare della Patria di Roma. “(Oggi) 158 anni fa fu raggiunto il traguardo di unificare un impareggiabile insieme di cultura e di civiltà che da allora rappresenta, nella sua unità, il cardine indivisibile della nostra patria. Oggi come allora, non ci sono ‘cinque, quattro o tre italie’, come disse Mazzini, ma una sola Italia. Non fu semplice, ci volle intelligenza, coraggio, valore, uno spirito che si ripeté tanto nell’Unità nazionale quanto nella lotta al nazi-fascismo, poi culminato nella stesura della Costituzione democratica”, ha detto Trenta, secondo quanto si legge sulla sua pagina Facebook. La celebrazione dell’unità nazionale, ha proseguito il ministro Trenta, “deve essere non solo un momento di festa ma soprattutto un costante impegno a migliorare e perseguire sempre più lo sviluppo equo e sostenibile del paese, in uno spirito di comunità che soprattutto oggi deve tendere a fare una sola Italia per tutti i cittadini. Lo chiede la gente e lo chiedono i nostri figli”. In questo senso, ha aggiunto, “le Forze armate hanno accompagnato costantemente questo percorso, sin da quella difficile conquista di Unità, fianco a fianco con la gente per aiutare il paese nelle difficoltà più gravi e oggi come allora contribuiscono efficacemente, interpretando un ruolo necessario e insostituibile, alla vita democratica e pacifica degli italiani”. (Res)