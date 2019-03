Pd: Zingaretti, M5s crolla e non penso saprà risollevarsi

- Nicola Zingaretti, nel suo primo intervento da segretario del Partito democratico durante l'assemblea nazionale in corso a Roma, ha affermato che "fino a poco tempo fa sembrava certo un nuovo bipolarismo tra due demagogie diverse, e invece gli ultimi voti in Abruzzo e Sardegna hanno fatto scricchiolare fortemente questa certezza. Il Pd c'è e comincia ad avanzare, sono altre le forze che crollano - il Movimento cinque stelle, in particolare - che non credo saprà risollevarsi. Comincia così a riproporsi", ha concluso il presidente della regione Lazio, "un possibile bipolarismo tra un nuovo centrosinistra e la destra italiana". (Rin)