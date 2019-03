Pd: Zingaretti, domani in Basilicata a lottare per vincere

- Nicola Zingaretti, nel chiudere il suo primo intervento da segretario del Partito democratico all'assemblea nazionale dem, a Roma, ha anticipato che domani andrà in Basilicata, "dove ci sono le elezioni - ha detto - a lottare per vincere e salvare un'Italia che non si merita di essere presa in giro. Ai democratici dico dateci fiducia, e vedrete". (Rin)