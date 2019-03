Nicaragua: manifestazione non autorizzata per liberazione di prigionieri politici, decine di arresti

- Oltre cento persone sono state arrestate nella giornata di sabato in Nicaragua nel corso di una manifestazione anti governativa, non autorizzata, nelle ore in cui le opposizioni e l'esecutivo di Daniel Ortega stanno tentando di riaprire un dialogo nazionale. Lo riferisce la polizia nicaraguense segnalando che, anche grazie alla mediazione del nunzio apostolico Waldemar Stanislaw Sommertag, si sta procedendo al rilascio degli arrestati. Immagini e video diffusi dal quotidiano "El nuevo Diario" ritraggono diversi momenti di tensione tra le forze di sicurezza e i manifestanti che denunciano percosse, spari di proiettili di gomma e lancio di gas lacrimogeni. Le forze che hanno organizzato la manifestazione - Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) e la Alleanza civica per la giustizia e la democrazia (Acjd) - hanno condannato le azioni della polizia e chiesto il rispetto del diritto a manifestare. (segue) (Mec)