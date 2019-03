Nicaragua: manifestazione non autorizzata per liberazione di prigionieri politici, decine di arresti (2)

- Nella nota pubblicata in serata, la Polizia ha segnalato che "nonostante gli avvertimenti formali", gruppi di persone sono scesi in piazza "tirbdano l'ordine publico" e ha rivendicato l'esercizio del diritto "a garantire" la tranquillità della cittadinanza. Di fatto, riportano i media locali, diverse unità antisommossa erano state dispiegate nella capitale Managua - segnatamente nella zona sud - per impedire lo svolgersi del corte "non autorizzato". La manifestazione era stata convocata per chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici. Le tensioni si verificano nelle giornate in cui si tenta di riaprire il dialogo che porti alla soluzione della crisi sociale e politica che da mesi blocca il paese. In settimana, per propiziare le condizioni tuili alla riapertura del dialogo, il governo aveva rilasciato 50 persone arrestate nelle settimane precedenti. Una cifra ritenuta però "non congrua dalle opposizioni. (segue) (Mec)