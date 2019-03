Nicaragua: manifestazione non autorizzata per liberazione di prigionieri politici, decine di arresti (3)

- Il delegato della Acjd, José Pallais, ha detto che il numero esiguo di scarcerati può rappresentare una "impasse" per la ripresa del dialogo, anche se si augura che i buoni uffici dell'inviato speciale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Angel Rosadilla, possano servire a indirizzare la situazione sul giusto versante. Le opposizioni, ha spiegato Pallais, continueranno per l'intero fine settimana a portare avanti contatti informali con il governo per riaprire le porte del dialogo. I contatti informali sono sempre aperti", ha detto il delegato delle opposizioni. "Il numero di 50 scarcerati, a nostra giudizio, non è un numero sufficiente, non soddisfa le aspettative che c'eravamo posti", ha aggiunto Pallais confidando sulla capacità del delegato Osa di accompagnare una soluzione. "È stato tutto il giorno con noi, crediamo che la sua presenza, che continuerà per l'intero fine settimana, possa avere effetti per superare l'impasse". (segue) (Mec)