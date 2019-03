Pd: Gentiloni, facciamo gioco di squadra anche nella consapevolezza di chi la guida

- Il neo presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, nel suo intervento all'assemblea nazionale dem a Roma, ha affermato di essere "sempre stato convinto che quel che conta tra noi sia fare gioco di squadra, nella consapevolezza di chi la guida. Non è per buonismo alla 'volemose bene'. Io sono stato spesso in maggioranza e minoranza, non ho mai nascosto le mie idee. A me piace un partito con idee e posizioni diverse", ha concluso l'ex premier, "però si fa un partito per il paese e vincere le elezioni. C'è una squadra e l'obiettivo è tornare a vincere". (Rin)