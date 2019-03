Mali: assalto a base militare nella regione di Mopti, uccisi 16 militari

- Un gruppo di uomini armati ha preso d’assalto la base militare di Dioura, nella regione di Mpoti, nel Mali centrale, uccidendo almeno 16 militari maliani. Lo riferiscono fonti militari citate dai media internazionali, secondo cui nell’attacco sono state anche requisite delle armi. L’assalto non è stato ancora rivendicato, tuttavia è possibile che sia opera del gruppo jihadista Jama'at Nasr al Islam Wal Muslim (Jnim), attivo in tutta la regione del Sahel e affiliato ad al Qaeda. Il gruppo – frutto della fusione di Ansar Eddine, Fronte di liberazione di Macina, Al Mourabitoun e Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) – è lo stesso che ha condotto l'attacco avvenuto lo scorso 24 febbraio scorso contro la base della Missione dell'Unione europea in Mali (Eutm Mali) di Camp Gecko, nel quale sono rimasti uccisi due militari maliani. Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di Stato ha fatto cadere il presidente Amadou Toumani Toure, consentendo ai tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord e del centro del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. All'operazione Barkhane, prima conosciuta sotto il nome di operazione Serval, partecipano circa 4 mila militari in affiancamento alla missione Minusma, considerata la più mortale per i caschi blu dell’Onu. (Res)