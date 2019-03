Pd: Gelmini (FI), con Zingaretti partito torna indietro di 20 anni

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, scrive in una nota che "nel giorno della sua incoronazione a segretario del Pd Zingaretti se la prende con il 'becero liberismo'. Un ritorno al passato. Gli facciamo molti auguri per il suo nuovo incarico, anche se è l'ennesima occasione persa dalla sinistra italiana per fare i conti con la realtà e guardare il mondo oltre le ideologie. Con Zingaretti", conclude la parlamentare azzurra, "il Pd torna indietro di vent'anni".(Com)