Pd: Zingaretti, propongo room data e piattaforma web, spalanchiamo porte a nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, durante la sua relazione all'assemblea nazionale dem, a Roma, ha annunciato che proporrà "nei prossimi giorni di costruire forum tematici accanto ai dipartimenti, con l'alternanza uomo-donna nelle responsabilità. Servono luoghi vivi - ha aggiunto il governatore del Lazio - ci doteremo di una room data, una nuova piattaforma per costruire accanto alle strutture territoriali, le strutture del web, per aumentare la democrazia interna e il coinvolgimento delle persone". Per Zingaretti, serve "tenere viva l'intelaiatura delle democrazia italiana. E poi un nuovo protagonismo dei giovani, dentro il partito e fuori: la protesta delle ragazze e dei ragazzi in tutta Europa sul clima è un tema fondamentale. Spalanchiamo le porte del nostro partito a questa nuova generazione - ha concluso il neo leader del Pd - ai ragazzi come Greta, non abbiamo paura di coinvolgerli".(Rin)