Roma: scontro su via Ostiense, quattro feriti, due sono minori

- Incidente, questa notte alle 2 circa, sulla via Ostiense. A scontrarsi una Ford Focus, con a bordo una famiglia di 4 persone, padre madre e due figlie, e una Smart guidata da un uomo di 33 anni. Quattro i feriti trasportati negli ospedali Grassi di Ostia, la mamma, in codice giallo, e le due figlie, un codice rosso e uno giallo, e al San Camillo dove è stato portato il 33enne in codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale gruppi Eur, Mare e Gpit. Via Ostiense è stata chiusa al traffico fino alle 6.30 del mattino per effettuare i rilievi e permettere ad Ama di rimuovere i numerosi detriti e le sostanze oleose presenti sull'asfalto. (Rer)