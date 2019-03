Infrastrutture: Bernini (FI), ecco versione mini sblocca-cantieri, altra presa in giro a cinque Stelle

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "ci risiamo: dopo la mini Tav ora è in cantiere, si fa per dire, il mini sblocca-cantieri. Un decretino con nove opere, praticamente tutte concentrate al Sud. Non ci sono la Gronda di Genova, la Asti-Cuneo, la Tav Brescia-Padova, ma neanche la Tirrenica. Altro che choc infrastrutturale, dunque", continua la parlamentare, "si profila un'altra solenne presa in giro a cinque Stelle. Ma non c'è più tempo da perdere: quando c'è la recessione, l'analisi costi-benefici è già fatta, non c'è bisogno di altre commissioni Toninelli: per combattere la crisi servono opere pubbliche. Punto. Mai come oggi", conclude Bernini, "la finta ricerca del meglio è solo un espediente per rincorrere il peggio". (Com)