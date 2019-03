Italia-Cina: Bernini (FI), memorandum capestro, sarebbe il trionfo del made in Cinitaly

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "se la maggioranza riuscirà a presentare una mozione unitaria in Parlamento sul memorandum con la Cina, qualcuno dovrà candidarla al Nobel per aver trovato la quadratura del cerchio. La politica non è la matematica, ma qualche regola da rispettare dovrebbe comunque averla. Resta il fatto", aggiunge la parlamentare azzurra, "che Di Maio non vede l'ora di firmare l'accordo capestro, mentre Salvini sostiene l'opposto, ossia che le chiavi di casa non vanno cedute a nessuno, tantomeno a un gigante economico e politico che è il primo rivale dell'Occidente. La Via della Seta è un'opportunità, ma non certo per cedere porti e infrastrutture alla Cina in cambio di prestiti, cosa che trasformerebbe l'Italia, settima potenza industriale del mondo, in una terra di conquista al pari di molti Stati africani. Non solo", afferma l'esponente di FI, "aprire ufficialmente le porte all'invasione cinese - già peraltro avvenuta in modo surrettizio - significherebbe fare concorrenza sleale alle nostre imprese, che per sopravvivere sarebbero costrette ad allearsi ad aziende cinesi. Altro che trionfo del made in Italy, dunque", conclude Bernini, "sarebbe la resa al made in Cinitaly". (Com)