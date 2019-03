Torino: in largo Turati la nuova sede di Confartigianato, martedì l'inaugurazione

- Martedì 19 marzo, alle ore 11.30, Confartigianato Torino inaugura la nuova sede, in Largo Turati, 49, alla presenza del Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, delle autorità locali, degli esponenti delle associazioni datoriali del territorio e di altri portatori d’interesse. Interverrà Don Luca Ramello della Diocesi di Torino per la benedizione dei locali. “Una nuova sede per guardare al futuro e per festeggiare i 70 anni di Confartigianato Torino”: con queste parole Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino prova a guardare oltre la crisi congiunturale che colpisce in particolar modo il comparto artigiano. Continua, infatti, il processo di erosione delle imprese artigiane in Piemonte che a fine 2018 risultano pari a 117.644 unità con un tasso negativo di -1,1%. (segue) (Rpi)