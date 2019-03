Torino: in largo Turati la nuova sede di Confartigianato, martedì l'inaugurazione (2)

- L’inaugurazione della sede, già operativa da inizio anno, vuole rappresentare una tappa dei festeggiamenti per i 70 anni di Confartigianato Torino ma anche un modo per guardare al futuro con atteggiamento più fiducioso e meno pessimista. “Questa nuova sede – aggiunge De Santis - dovrà essere la casa di tutti noi, degli artigiani e delle piccole imprese, che sono la base produttiva del nostro Paese. Proprio per questo abbiamo scelto una zona centrale, per essere più comodamente raggiungibili e per rendere più breve il percorso per arrivare in centro”. L’inaugurazione della sede torinese sarà anche l’occasione per fare il punto sul ruolo e le prospettive dell’associazione: “la sfida è quella di proseguire nell’intenso lavoro svolto in anni particolarmente difficili per gli artigiani e le micro e piccole imprese - continua De Santis - Attraverso un lavoro di squadra e una stretta collaborazione di tutti, cercheremo di rendere più forte il ruolo di Confartigianato Torino. In un’epoca di grave crisi e di indebolimento dei corpi intermedi, vogliamo difendere il valore e l’orgoglio di appartenere ad un’organizzazione che rappresenta migliaia di piccoli imprenditori”. (segue) (Rpi)