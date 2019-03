Venezuela: Usa soddisfatti per riconoscimento Banca interamericana sviluppo a funzionario Guaidò

- Gli Stati Uniti hanno salutato con favore la decisione della Banca interamericana dello sviluppo (Bid) di riconoscere come rappresentante del Venezuela Ricardo Hausmann, il funzionario indicato dall'autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò. Una scelta, ha fatto sapere il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, John Bolton, che aiuterà a liberare il paese caraibico dalla "corruzione". "I paesi della Bid hanno votato a stragrande maggioranza per riconoscere l'uomo nominato dal presidente ad interim Juan Guaidò come rappresentante del Venezuela", ha scritto Bolton in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "È un passo importante per la futura ricostruzione e prosperità di un Venezuela libero dalla corruzione di Maduro", ha aggiunto. (segue) (Was)