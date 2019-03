Venezuela: Usa soddisfatti per riconoscimento Banca interamericana sviluppo a funzionario Guaidò (2)

- L'incarico di Hausmann era stato ratificato da una risoluzione approvata venerdì 15 dal collegio dei governatori della Bid. La nomina era stata resa nota a inizio marzo dal rappresentante diplomatico di Guaidò negli Stati Uniti, Carlos Vecchio. “Il presidente Guaidò ha designato Ricardo Hausmann come rappresentante del Venezuela presso la Banca interamericana di sviluppo. Continuiamo ad avanzare per far rinascere il nostro paese e porre fine alla sofferenza di milioni di venezuelani”, aveva scritto Vecchio sul suo account Twitter. La Bid, che a maggio scorso aveva sospeso i crediti a Caracas come risposta al mancato rimborso di prestiti arretrati, diventa così la prima istituzione finanziaria internazionale che riconosce un rappresentante di Guaidò. Lo scorso 23 gennaio, il presidente dell'organismo - il colombiano José Luis Moreno -, aveva parlato dell'interesse a "lavorare" con l'oppositore. (Was)