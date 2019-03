Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, rapporto 2018 dimostra che Alleanza si modernizza

- Il rapporto annuale della Nato per il 2018 dimostra che l'Alleanza continua a modernizzarsi. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto, a Bruxelles. "Il rapporto mostra che la Nato continua a modernizzarsi, facendo più cose che mai con l'Europa e il Nord America per la nostra sicurezza condivisa: per rispondere alle sfide di oggi; adattarsi alle sfide di domani; e investire nel futuro", ha detto. Stoltenberg ha ricordato che al vertice di Bruxelles di luglio si sono prese "più di cento decisioni" per rafforzare l'Alleanza e ha spiegato che nel 2018 si è rafforzata "la nostra deterrenza e difesa". Nel corso dell'anno, "abbiamo concordato un importante aggiornamento della struttura di comando della Nato, con due nuovi comandi: uno per l'Atlantico e un altro per sostenere la mobilità militare in Europa". E' stata condotta la più grande esercitazione della Nato, "la Trident Juncture 2018"; sono state potenziate "le nostre difese informatiche, anche con un centro operativo del cyberspazio". Stoltenberg ha aggiunto che la Nato è rimasta unita "nel chiamare la Russia" in merito alla vicenda del "suo uso di un agente nervino sul suolo britannico e la sua violazione del trattato Inf". E' stata "intensificata la lotta contro il terrorismo, con una nuova missione di addestramento in Iraq e un maggiore sostegno per l'Afghanistan"; sono state approfondite "le nostre partnership, dall'Ucraina e dalla Georgia alla Giordania e alla Tunisia"; si è lavorato "più strettamente che mai con l'Unione europea, anche in materia di sicurezza marittima e mobilità militare". Non solo. "Abbiamo invitato la Macedonia del Nord a diventare un membro dell'Alleanza, dimostrando che la porta della Nato rimane aperta, abbiamo completato il trasferimento in questa nuova sede, una casa moderna per una moderna alleanza. E al nostro vertice di luglio a Bruxelles, abbiamo convenuto che vi è una nuova urgenza per garantire una più equa condivisione degli oneri all'interno dell'Alleanza", ha aggiunto. Il segretario generale ha sottolineato che "tutti gli alleati hanno fermato i tagli e hanno iniziato ad aumentare" le spese per la difesa. "L'anno scorso, gli alleati europei e il Canada hanno aumentato le loro spese per la difesa di quasi il 4 per cento in termini reali. Dal 2016, hanno effettivamente speso 41 miliardi di dollari in difesa e prevediamo che tale cifra salga a 100 miliardi entro la fine dell'anno prossimo", ha proseguito. Stoltenberg ha ricordato che "25 alleati hanno speso di più in termini reali sulle principali attrezzature l'anno scorso rispetto al precedente" e che questo "include investimenti in aerei da combattimento, elicotteri, carri armati, difesa missilistica e droni". L'aumento dello sforzo degli alleati è anche nel contributo agli schieramenti e ci sono "oltre ventimila truppe che servono dall'Afghanistan all'Iraq e al Kosovo, ai paesi baltici e alla Polonia". E' dunque un "paradosso" quello che si sta vivendo perché "in un momento in cui alcuni mettono in discussione la forza del legame transatlantico, in realtà stiamo facendo di più insieme, in più modi e in più luoghi, che mai. Poiché viviamo in un mondo imprevedibile, l'unità della Nato è più importante che mai", ha ribadito Stoltenberg. "Mentre celebriamo il 70mo anniversario di questa Alleanza quest'anno, dobbiamo continuare a resistere e stare insieme. I ministri degli Esteri della Nato si incontreranno il prossimo mese a Washington e i nostri capi di Stato e di governo si incontreranno a Londra a dicembre", ha ricordato. "Queste saranno occasioni per celebrare sette decenni di pace e prosperità e per guardare al futuro. Il nostro mondo sta cambiando e la Nato sta cambiando con esso, ma il nostro impegno reciproco persiste. Per settant'anni abbiamo lavorato insieme per prevenire conflitti e preservare la pace e stando in piedi con unità e determinazione, la Nato rimarrà un pilastro di stabilità per le generazioni a venire", ha concluso il segretario generale. (Beb)